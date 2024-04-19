ارتفاع أسعار الذهب

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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، في ظل المخاوف من التوترات في الشرق الأوسط والمخاطرة في الأسواق المالية وما زاد جاذبية الذهب كملاذ آمن.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بـ 0.3% ليصل إلى 2386.05 دولارًا للأوقية (الأونصة) بعد أن قفز لفترة وجيزة إلى 2417.59 دولارًا في وقت سابق من الجلسة, فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2401.20 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% لتبلغ 28.28 دولاراً للأوقية, حيث صعد البلاتين 0.6% ليصل إلى 938.39 دولارًا فيما استقر البلاديوم عند 1023.09 دولارًا.