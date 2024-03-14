ارتفاع أسعار النفط بدعم انخفاض المخزونات الأمريكية وهجمات على المصافي الروسية

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ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم مدعومة بطلب قوي من أمريكا بعد أن بلغت مخزونات البنزين أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر وانخفضت مخزونات الخام على نحو مفاجئ مع استمرار المخاوف بشأن الإمدادات بعد الهجمات الأوكرانية على مصافي تكرير روسية.

وبحلول الساعة 03:47 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا أو 0.23 % ، إلى 84.22 دولار للبرميل، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا، أو 0.19 % إلى 79.87 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان نحو 3 % إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر أمس بفضل توقعات بزيادة الطلب الأمريكي وتصاعد المخاطر الجيوسياسية.