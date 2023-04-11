ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار وسط ترقب لبيانات التضخم الأمريكية

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ارتفعت أسعار الذهب مع تراجع الدولار اليوم بعد انخفاضها أكثر من واحد في المائة في الجلسة الماضية، بينما يترقب المستثمرون هذا الأسبوع بيانات التضخم الأمريكية التي قد تؤثر في مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي االفيدرالي.

وبحسب “رويترز”، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1994.48 دولار للأوقية بحلول الساعة (00:36) بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1 في المائة إلى 1994.60 دولار. وانخفض مؤشر الدولار 0.1 في المائة مما يجعل المعدن الأصفر أقل سعرا بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

ويترقب المستثمرون بيانات أسعار المستهلكين الأمريكيين التي من المقرر صدورها غدا الأربعاء بحثا عن مزيد من الوضوح بشأن اتجاه أسعار الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في مايو.

وأدى تقرير قوي للتوظيف في الولايات المتحدة صدر يوم الجمعة لظهور رهانات على أن يرفع “الفيدرالي” أسعار الفائدة الشهر المقبل، وتتوقع السوق بنسبة 71.3 في المائة زيادة بمقدار 25 نقطة أساس وفقا لخدمة فيدووتش التابعة لمؤسسة سي.إم.إي.

وارتفعت الفضة 0.1 في المائة إلى 24.91 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين 0.3 في المائة إلى 994.64 دولار وصعد البلاديوم 1.3 في المائة إلى 1429.54 دولار.