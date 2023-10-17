ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى نحو 3 آلاف شهيد وأكثر من 12500 مصابا

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية إلى نحو 3 آلاف شهيد وأكثر من 12500 مصابا.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان “نحو 3 آلاف شهيد وأكثر من 12500 جريح في قطاع غزة، و61 شهيدا وأكثر من 1250 جريحا في الضفة الغربية بفعل العدوان الإسرائيلي المستمر”. وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن إسرائيل كثفت خلال 24 ساعة الماضية من غاراتها ما أدى إلى مقتل 80 شخصا وجرح العشرات. وشنت حركة حماس يوم السابع من الشهر الجاري هجوما غير مسبوق على إسرائيل تحت اسم “طوفان الأقصى” بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل الأراضي الإسرائيلية ما أدى إلى مقتل 1300 إسرائيليا، وأكثر من ثلاثة آلاف جريح. ومنذ ذلك الوقت نفذ الجيش الإسرائيلي على مدار الساعة آلاف الضربات الجوية والمدفعية التي استهدفت أحياءً سكنية ومباني متعددة الطوابق مأهولة بالسكان في قطاع غزة.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي اليوم ارتفاع قتلى الأطفال إلى 940 والنساء إلى 1032 في غزة منذ 7 أكتوبر.