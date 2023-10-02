ارتفاع حصيلة انهيار منجم ذهب في زيمبابوي إلى 13 قتيل

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ارتفعت حصيلة قتلى انهيار منجم للذهب في بلدة تشيجوتو في زيمبابوي إلى 13 قتيلًا وفق إعلان مصادر رسمية أمس.

وقال نائب الرئيس الزمبابوي كونستانتينو تشيوينجا : ” نعتقد أننا فقدنا حوالي 13 شخصاً في كارثة منجم بيهوس التي وقعت في بلدة تشيجوتو الغنية بالذهب على بعد حوالي 100 كلم غرب العاصمة هراري”، مشيرًا إلى أنه تم إنقاذ 21 من أصل 34 عاملًا يعتقد أنهم كانوا تحت الأرض وقت الانهيار.

وأوضح تشيوينجا، أن الانهيار وقع في منجم مهجور مملوك لشركة أجنبية ولم يتم إغلاقه بشكل صحيح ما سمح لعمال المناجم الحرفيين غير الرسميين بالعثور على طريقهم للبحث عن أي رواسب متبقية.