ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 31 ألفا و726 شهيدا

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 31 ألفًا و726 شهيدًا.

وقال بيان صادر عن صحة غزة، اليوم الاثنين، إن عدد جرحى العدوان ارتفع إلى 73 ألفًا و792 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ثماني مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 81 شهيدًا و116 إصابة، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفق البيان، لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.