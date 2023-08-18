ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في الهند إلى 149 قتيلا

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ارتفعت حصيلة القتلى جراء الفيضانات العارمة والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول الأمطار بغزارة على مناطق متفرقة من الهند إلى 149 شخصا.

وذكرت قناة “إن دي تي في” الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة أن 74 شخصا لقوا حتفهم في ولاية “هيماتشال براديش”، مشيرة إلى أن الولاية شهدت وقوع 113 انهيارا أرضيا خلال 55 يوما منذ بدء موسم الأمطار مما تسبب في خسائر مادية.

وأضافت القناة أن حكومة ولاية “أوتارانتشال” أفادت بأن 75 شخصا لقوا حتفهم جراء الفيضانات والحوادث المتعلقة بمياه الأمطار الغزيرة، وأصيب 43 آخرون بينما لا يزال 19 شخصا في عداد المفقودين منذ 15 يونيو الماضي.. مشيرة إلى أن الأمطار الغزيرة تسببت في تدمير وإغلاق أكثر من 250 طريقا بالإضافة إلى تدمير أكثر من 1400 منزل.