ارتفاع سعر الذهب في السعودية لمستويات قياسية

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ارتفع سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء إلى مستويات قياسية هي الأعلى منذ ثلاثة أشهر مدفوعًا بارتفاع أسعار الذهب في الأسواق الدولية.

سعر الذهب في السعودية

وقد سجلت أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم ارتفاعًا ملحوظًا حيث بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 254.93 ريال مقارنة مع 251.18 ريال يوم أمس فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 22 إلى 233.68 ريال.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم حوالي 223.06 ريال فيما استقر سعر الذهب عيار 18 في السعودية اليوم الثلاثاء عند 191.19.

أسعار الذهب العالمية

على المستوى العالمي، استقرت العقود الآجلة للذهب عند أعلى مستوى، في نهاية تعاملات يوم أمس الاثنين، حيث يراهن المتداولون على أن الفدرالي الأمريكي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام.

وربح عقد الذهب لشهر إبريل 30.60 دولاراً بنسبة 1.46% ليستقر عند 2126.30 دولاراً، وهو أعلى مستوى لتاريخ إنشاء العقد منذ عام 1974.

يذكر أن أسعار الذهب ترتفع عقب خفض أسعار الفائدة، ومنذ بداية العام الجاري حتى الآن، ارتفع المعدن الثمين بنسبة 2.64%.