ارتفاع عدد السجلات المُصَدّرة للتجارة الإلكترونية خلال 2023

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أكدت وزارة التجارة في المملكة، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد السجلات المصدرة للتجارة الإلكترونية خلال الربع الأول من العام 2023.
وقالت وزارة التجارة: إن “عدد السجلات المصدرة للتجـارة الإلكترونية، ارتفع بنسبة 17% خلال الربع الأول 2023، ليصل إلى 4093 سجلًّا تجاريًّا مقارنة بـ3499 سجلًّا تجاريًّا في نفس الفترة من العام الماضي”.
وأوضحت الوزارة في نشرة قطاع الأعمال للربع الأول 2023، أن إجمالي السجلات التجارية بلغ 33.07 ألف سجل تجاري خلال الربع الأول.
وتَصدرت منطقة الرياض أعلى المناطق من حيث السجلات في التجارة الإلكترونية بـ13.2 ألف سجل، تلتها مكة المكرمة بـ8605 سجلات، ثم المنطقة الشرقية بـ5294.