ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى نحو 15 ألف شهيد

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ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إثر العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، إلى 14854 بينهم أكثر من 6150 طفلا و4000 امرأة، وارتفاع عدد الجرحى إلى أكثر من 36 ألفا أكثر من ثلثيهم أطفال ونساء، وعدد المفقودين جراء غارات الاحتلال يقدر بنحو 7000 شخص منهم أطفال ونساء.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن من بين الشهداء أطفال ونساء وصحفيون ومسعفون، قضوا في العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع؛ نتيجة استهداف منازل وأبراج سكنية، فيما تواصل الأطقم الطبية وفرق الدفاع المدني، عمليات البحث عن ناجين تحت ركام المنازل، التي تعرضت للغارات الإسرائيلية.