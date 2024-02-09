ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي في غزة إلى نحو 28 ألف شهيد

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أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر إلى 27 ألفاً و947 قتيلاً، وذلك في أعقاب مقتل 107 فلسطينيين من جراء هجمات إسرائيلية وقتال خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت السلطات الصحية التابعة لحركة حماس، اليوم، أن الهجوم الإسرائيلي تسبب في إصابة 142 فلسطينياً خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي عدد المصابين إلى 67 ألفاً و460.

ولا يمكن حالياً التحقق من هذه الأرقام بشكل مستقل، ولكن الأمم المتحدة تقول إن أرقام وزارة الصحة في غزة ذات مصداقية بشكل عام.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وكالة «سما» الإخبارية الفلسطينية أن الجيش الإسرائيلي ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 130 قتيلاً و170 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة إلى 27 ألفاً و840 قتيلاً، منذ بدء الهجوم الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وواصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 126 على التوالي بمساندة الدبابات والزوارق الحربية مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

كما يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المركز على محافظة رفح جنوب قطاع غزة وسط ارتفاع حالة الجدل حول المناورة البرية التي يهدد بها الجيش الإسرائيلي.

كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد حذر من حدوث كارثة إنسانية وتداعيات على المنطقة بكاملها إذا واصل الجيش الإسرائيلي هجومه على مدينة رفح في جنوبي قطاع غزة.

كما حذرت الحكومة الأمريكية من مغبة شن هجوم واسع النطاق على مدينة رفح، التي يتكدس فيها أكثر من مليون فلسطيني فروا من القتال من أجزاء أخرى من قطاع غزة.