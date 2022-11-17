استجابة لدعوة خادم الحرمين.. أداء صلاة الاستسقاء في المسجد الحرام(صور)

وقال السديس: لايخفى عليكم شريف علمكم أن ما يصيب العباد من نوائب والجدْب والأواء، وكوارث المِحن والبلاء، أنه امتحان وابتلاء. وأضاف: عباد الله استقيلوا -رحمكم الله- عثاركم، وخلّدُوا في صحف القبول أعمالكم وآثاركم، وأخلصوا لله طاعتكم، وحققوا إنابتكم وضراعتكم، فضراعة العبد لمولاه تستنزل غيثه ورضاه، وتوجب رحمته ونعماه.

جاهزية المسجد الحرام لاستقبال المصلين

وكان السديس أكد أن المسجد الحرام -ولله الحمد والمنة- في أكمل جاهزيته وبكامل الطاقة الاستيعابية لاستقبال المصلين، وذلك بعد دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ورعاه – لإقامة صلاة الاستسقاء، في ظل ما توفره القيادة الرشيدة – أيدها الله – من إمكانيات وخدمات تسخرها لخدمة قاصدي وزوار الحرمين الشريفين وتسهيل مناسكهم وعباداتهم.

وفي الختام رفع معاليه شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهم الله ورعاهم – لما يولونه من اهتمام لإحياء هذه السنة المؤكدة، ولرعايتهم لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.