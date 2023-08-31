استحداث تخصص “إدارة الخدمات اللوجستية” بتقنية أملج الفصل التدريبي القادم

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اعتمد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، افتتاح قسم جديد بالكلية التقنية للبنين بمحافظة أملج، تحت مسمى “إدارة الخدمات اللوجستية” مطلع الفصل التدريبي الثاني من هذا العام 1445 هـ، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها المؤسسة لدعم برامج تطوير وتأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز الإمكانات البشريّة وتوسيع نطاق منشآتها التدريبية.

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس علي بن مرزوق البلوي، أن القسم الجديد هو أحد المشاريع الحديثة للمؤسسة بالمنطقة، والتي تسعى من خلالها للتوسع النوعي بمجال التدريب التقني والمهني لتشمل عموم محافظات ومناطق المملكة، مثمناً جهود القيادة الرشيدة – أيدها الله – لدعم قطاع التدريب التقني للسير بخطى واثقة نحو تدشين شواهد العصر والنماء والتوسع المهني الذي يلبي حاجة أبناء وبنات الوطن من التدريب التقني والرفع من مستوى القبول لتلبية احتياج سوق العمل، مشيداً بجهود المؤسسة التي تعمل ضمن أهدافها الإستراتيجية على تهيئة البيئة الآمنة والمحفِّزة للتدريب، منطلقة في ذلك من مؤشرات تقويم الأداء كالتوسع المهني واستيعاب وتأهيل وتطوير الكوادر الوطنية وتوظيف الموارد والإمكانيات لتنفيذ المشروعات التدريبية التنموية المواكبة لرؤية المملكة 2030.