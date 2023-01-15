استخراج إبرة خياطة من بطن مريضة بتخصصي بريدة

المناطق_القصيم

نجح فريق طبي من قسم الجهاز الهضمي في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة في استخراج إبرة خياطة من معدة مريضة في الثلاثين من عمرها، ابتلعتها عن طريق الخطأ.

وذكر تجمع القصيم الصحي أن تخصصي بريدة استقبل الحالة المرضية التي كانت محولة من أحد المستشفيات نتيجة لشدة معاناتها من آلام في منطقة البطن لوجود الإبرة بداخلها، موضحاً أنه من خلال الفحوصات الطبية والأشعة المقطعية التي أجريت للمريضة تبين وجود ثقب في جدار معدة المريضة ناجم عن انغراس الإبرة فيها، مما يستدعي سرعة استخراجها لعدم تضرر المعدة بشكل أكبر.

وأوضح التجمع أن الفريق الطبي قرر تنويم المريضة في قسم الجراحة وإجراء عملية عاجلة لها عبر تقنية منظار المعدة لإزالة الجسم الحاد من داخل معدة المريضة، وذلك بعد تركيب أنبوب وقائي للمريء وتم استخراج الأبرة دون الحاجة لجراحة تقليدية.

وأضاف التجمع أنه وبعد تكلل العملية المنظارية بالنجاح تم وضع المريضة تحت الملاحظة لمدة ثلاثة أيام قبل خروجها من المستشفى وهي تتمتع بالصحة والسلامة ولله الحمد، لافتاً إلى أن هذا النوع من التدخل الطبي التقني يأتي ضمن الجهود التي يبذلها المستشفى في إجراء العمليات التي تنفذ دون شق جراحي للمرضى.