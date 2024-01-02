استشارية في تعديل سلوك الأطفال: تكرار شكل الرسمة عند الطفل تدل على مطلب له يحتاجه مثل حالة الانفصال الأسري

أكدت “لميس الصمان” استشارية تعديل سلوط الأطفال والمراهقين، أن تكرار شكل الرسمة عند الطفل تدل على مطلب له يحتاجه مثل احتياجه للترابط الأسرى عندما يكون والديه منفصلين.

وأضافت خلال حديثها في برنامج “الراصد” عبر قناة “الإخبارية”، أن الطفل يعبر عن احتياجاته بطرق كثيرة، ومنها أن يقوم برسم ما يحتاجه ويعطيه للأب أو للأم.

وأوضحت أنه ينبغي على الوالدين الاهتمام بما يرسمه الطفل وتلبية احتياجاته حفاظا على نفسيته.