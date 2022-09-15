استشاري أمراض معدية: فيروس كورونا لن يختفي وسيكون مستوطنا ويسبب إصابات طفيفة

قال الدكتور طارق الأرزقي، استشاري الأمراض المعدية، إنه رغم انخفاض عدد المصابين بفيروس كورونا حيث يسجل يوميًا بالكوفيد أكثر من 3 ملايين بفيروس كورونا ومتحوراته، ولكن هذه الإصابات ليست ذو خطورة.

فيروس كورونا لن يختفي وسيكون مستوطنا ويسبب إصابات طفيفة

وأضاف الأرزقي خلال مداخلة هاتفية عبر الإخبارية، أن اللقاح أثبت فعالية عالية ضد متحور كورونا، وقللت الأعراض الناتجة عن العدوى، مؤكدًا أن فيروس كورونا لن يختفي وسيكون مستوطنا ويسبب إصابات طفيفة.

وتابع: أن هناك 25 مليون مواطن ومقيم بالمملكة حصلوا على جرعتين، كما أن عدد الوفيات حول العالم بلغ أكثر من 6 مليون شخص بمختلف البلدان، وهذا يرجع إلى تطور العلوم الطبية في علم اللقاحات.

كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز الـ610 ملايين حالة