استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري للأطفال: الفحوصات في فترة الحمل لا تبين تشوهات العمود الفقري لدى الجنين

أكد الدكتور “وائل الشايع” استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري للأطفال، أن الفحوصات الطبية في فترة الحمل لا تبين تشوهات العمود الفقري لدى الجنين.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن من مسببات الإصابة بتشوهات العمود الفقري العوامل البيئية المحيطة بالأم، إضافة إلى تناول بعض المضادات الحيوية الضارة.

وأوضح أن من أكبر عوامل الإصابة بتشوهات العمود الفقري لدى الطفل هي الوراثة.