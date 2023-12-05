استشاري في أمراض القلب: النساء أكثر من يتعرض للجلطات بنسبة 9 إلى 1.. وإذا وجد ألم في منتصف الصدر مثل النار يجب زيارة طبيب قلب

أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور “خالد النمر”، أن أكثر من يتعرض للجلطات هم النساء.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “الراصد” عبر قناة “الإخبارية”، أن النساء يتعرضن للجلطات أكثر من الرجال بنسبة 9 إلى 1.

ونصح جميع المواطنين بضرورة عمل فحص دوري كل ستة أشهر للتأكد من سلامة القلب، خاصة للأشخاص الذين يعملون تحت ضغط كبير.

وأوضح أنه في حال وجد الشخص ألم في منتصف الصدر مثل النار، فيتعين عليه أن يزور طبيب القلب فورا.