استشاري في الطب النفسي: الانقطاع عن التدخين والكافيين من أهم مسببات العصبية والتوتر لدى الصائم

نصح استشاري الطب النفسي الدكتور “جمال الطويرقي”، بتقليل كمية الكافيين بفترة كافية قبل رمضان لتجنب التعب والإرهاق والانفعال العصبي.
وقال في تصريحات للإخبارية، إن الانقطاع عن التدخين والكافيين من أهم مسببات العصبية والتوتر لدى الصائم.
وذكر أن التدخين من أهم مسببات أمراض حساسية الصدر والسرطان، موجها الآباء والأمهات بمراقبة الأبناء في فترة المراهقة.
فيديو | الانقطاع عن التدخين والكافيين من أهم مسببات العصبية والتوتر لدى الصائم..
استشاري الطب النفسي د. جمال الطويرقي ينصح بتقليل كمية الكافيين بفترة كافية قبل رمضان لتجنب التعب والإرهاق والانفعال العصبي #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/bcScZk5S6l
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 12, 2024