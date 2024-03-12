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استشاري في الطب النفسي: الانقطاع عن التدخين والكافيين من أهم مسببات العصبية والتوتر لدى الصائم

12 مارس 2024 - 4:51 مساءً

نصح استشاري الطب النفسي الدكتور “جمال الطويرقي”، بتقليل كمية الكافيين بفترة كافية قبل رمضان لتجنب التعب والإرهاق والانفعال العصبي.

 

وقال في تصريحات للإخبارية، إن الانقطاع عن التدخين والكافيين من أهم مسببات العصبية والتوتر لدى الصائم.

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وذكر أن التدخين من أهم مسببات أمراض حساسية الصدر والسرطان، موجها الآباء والأمهات بمراقبة الأبناء في فترة المراهقة.

 

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12 مارس 2024 - 4:51 مساءً
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