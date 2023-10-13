استشاري في مدينة الملك سعود الطبية: تقنية جديدة في عمليات قسطرة القلب تمكن المريض من العودة إلى الحياة الطبيعية في نفس يوم العملية

أكد استشاري قسطرة كهربائية القلب التداخلية في مدينة الملك سعود الطبية الدكتور “عبدالله شرف”، أن وزارة الصحة في المملكة تعمل دائما على استحداث الأدوات والأجهزة الطبية الحديثة والمتطورة التي تعمل على تقديم أفضل خدمة ممكنة للمرضى.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أنه تم ابتكار تقنية جديدة في عمليات قسطرة القلب تمكن المريض من العودة إلى الحياة الطبيعية في نفس يوم العملية.

وبين أن التقنية الجديدة تأتي من خلال جهود الطاقم الطبي العامل في مدينة الملك سعود الطبية، من أجل الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة.