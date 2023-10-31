استشاري في مستشفى الملك فيصل التخصصي: نحتفي بنجاح علاج 100 مريض بسرطان الدم اللمفاوي باستخدام الخلايا التائية

أكد استشاري سرطان الدم في مستشفى الملك فيصل التخصصي الدكتور “فراس الفريح”، أن مستشفى الملك فيصل التخصصي تمكنت من علاج 100 مريض بسرطان الدم اللمفاوي باستخدام الخلايا التائية.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن نسبة نجاح العلاج كانت عالية جدا مع الحالات التي تمت معالجتها، مشيرا إلى أنه من الممكن استخدامه على مجموعة أخرى من الأورام.

وأوضح أن نجاح الفريق الطبي في مستشفى الملك فيصل التخصصي يأتي من خلال حرص إدارة المستشفى على تحقيق تقدمات طبية لتقديم أفضل خدمة ممكنة للمرضى ومن أجل تحقيق نهضة صحية كبيرة في المملكة تكون مثالا يحتذى به.