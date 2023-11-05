استشاري يحذر من التأثيرات السلبية لتداخل الأدوية على فاعلية العلاج

ولفت الشهيب إلى أنه يمكن وقوع خطأ خلال عملية زراعة الكلى إذا تم وصف دواء لعلاج الدرن من قبل شخص غير متخصص، حيث يمكن أن يؤدي هذا الدواء إلى تعطيل فعالية الأدوية المناعية، مما يؤدي إلى فشل الكلية المزروعة وفقدانها.