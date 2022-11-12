استشاري يحذر من توبيخ الأبناء بسبب زيادة الوزن: النتيجة عكسية

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حذر الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة السخرية والتهكم على الأبناء بسبب زيادة أوزانهم.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “لبعض الآباء.. إياك أن تلمز إبنك بكلمات جارحة أمام الآخرين توبخه فيها على زيادة وزنه بقولك يا دُب ،يا أبو كرش…الخ”.

وأضاف الدكتور خالد أن النمر أن هذا السلوك السلبي لا يزيد الطفل إلا سُمنَةً.

يذكر أن ظاهرة بدانة الأطفال غالبا ترتبط بنقص النشاط البدني للطفل، وكذلك نوعية الحركة وطبيعة الألعاب التي يقوم بها، لذلك فإن على الوالدين السير في عدة خطوات في آن واحد إن قررا العمل على تخسيس طفلهما وإعادته لوزنه الطبيعي.

ويعتبر الطفل بديناً إذا كان وزنه أزيد من المعدل الصحي بـ 20 بالمائة، وهي حالة تستدعي القلق، وقد حذّر تقرير لمنظمة الصحة العالمية عام 2014 من خطورة مشكلة زيادة الوزن بين أطفال اليوم مقارنة بآبائهم.

ويحذر الأطباء، من أن البدانة ترتبط بمجموعة من المشاكل الصحية بزيادة الوزن والبدانة في الطفولة، وهي:

* تشوهات العظام وزيادة تعرّضها للكسور وحوادث الإنزلاق.

* مشاكل التنفس والربو والحساسية نتيجة ضعف المناعة.

* اضطرابات النوم خاصة لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً.

* ارتفاع ضغط الدم خاصة أثناء الليل.

* حصى المرارة.

* الصداع، واضطرابات الرؤية.

* مشاكل الكبد، ومقاومة الجسم للأنسولين.