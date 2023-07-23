استشاري: يفضل ترك حقن الإنسولين 10 دقائق بعد إخراجها من الثلاجة لتجنب «التنميل»

كان «د.المالكي» ذكر في وقت سابق، أنه يفضل تخلص مرضى السكري من الإنسولين بعد ٣٠ يومًا من الاستخدام، سواء كان الحفظ بالثلاجة او خارجها في درجات الحرارة الموصى بها، حتى إذا كان لا يزال هنالك بقية من الإنسولين في العبوة، مع العلم بأن الفترة التي يستخدم الإنسولين فيها بعد فتحه تختلف من نوع إلى آخر، ومن شركة إلى أخرى.