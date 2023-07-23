استشاري: يفضل ترك حقن الإنسولين 10 دقائق بعد إخراجها من الثلاجة لتجنب «التنميل»

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قال استشاري الغدد الصم والسكري، الدكتور موسى المالكي، إنه «يفضل ترك حقن الإنسولين لمدة 10 دقائق بعد إخراجها من الثلاجة وقبل استخدامها، لتجنب الإحساس بالتنميل أو الألم».
وأوضح استشاري السكري، عبر حسابه بموقع «تويتر»، أن «استخدام حقن الأنسولين البارد الذي تم أخذه مباشرة من الثلاجة، قد يؤدي إلى الشعور بالألم أو التنميل أثناء حقن الانسولين وبعده».
ولفت إلى أنه «لتفادي هذا الإحساس، يترك الإنسولين خارج الثلاجة في نطاق حرارة الغرفة، على أن لا يتعرض للشمس، أو إخراجه من الثلاجة قبل الاستخدام بعشر دقائق».
كان «د.المالكي» ذكر في وقت سابق، أنه يفضل تخلص مرضى السكري من الإنسولين بعد ٣٠ يومًا من الاستخدام، سواء كان الحفظ بالثلاجة او خارجها في درجات الحرارة الموصى بها، حتى إذا كان لا يزال هنالك بقية من الإنسولين في العبوة، مع العلم بأن الفترة التي يستخدم الإنسولين فيها بعد فتحه تختلف من نوع إلى آخر، ومن شركة إلى أخرى.