استشهاد عشرات الفلسطينيين في غارات إسرائيلية على جنوب قطاع غزة

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استشهد وأصيب العشرات من الفلسطينيين اليوم، في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت منازل وتجمعات للفلسطينيين في جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد العديد من الفلسطينيين في غارات عنيفة استهدفت مدينتي خان يونس ورفح جنوب القطاع، لافتة النظر إلى أن الغارات الجوية استهدفت منازل وتجمعات للفلسطينيين، ترافق ذلك مع مواصلة الاحتلال تفجير مربعات سكنية كاملة في مناطق الزنة وبني سهيلا والقرارة ومعن بمدينة خان يونس.

وتشير إحصائيات فلسطينية أولية، أن الاحتلال دمر آلاف المنازل في مدينة خان يونس، وأن أكثر من نصف سكان المدينة باتوا بدون مأوى بعد أن دمر الاحتلال الإسرائيلي منازلهم.