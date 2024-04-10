استشهاد ١٧ فلسطينياً في قصف إسرائيلي استهدف مخيمات اللاجئين في غزة

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استشهد 17 فلسطينياً، وأصيب العشرات في سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة، استهدفت مخيمات النصيرات والمغازي وسط قطاع غزة، ومخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية أن 12 فلسطينياً معظمهم من الأطفال والنساء استشهدوا في قصف جوي إسرائيلي، استهدف منازل سكنية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما استشهد خمسة على الأقل في قصف إسرائيلي استهدف سيارة في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، تزامن القصف الجوي الإسرائيلي مع قصف من البوارج الحربية الإسرائيلية طالت حي الشيخ عجلين ومدينة الزهراء غرب مدينة غزة.