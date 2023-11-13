استشهاد 17 مريضا بمجمع الشفاء لانقطاع الأكسجين

المناطق_متابعات

أعلنت مصادر طبية في غزة، عن استشهاد 17 مريضا بمجمع الشفاء الطبي، بسبب توقف أجهزة الأكسجين عن العمل، لنفاد الوقود.

وأوضحت “وفا” أن أحد أطفال الخدج، واثنين من مرضى العناية الفائقة، و14 آخرين من اقسام أخرى، ارتقوا صباح اليوم، ما يرفع الحصيلة إلى 32، خلال 48 ساعة، بينهم ستة من أطفال الخدج، و9 في قسم العناية المكثفة.

ولا يزال مجمع الشفاء محاصرا من مدفعية الاحتلال، والطائرات المسيرة التي تستهدف كل من يتحرك في محيطه بالرصاص والصواريخ، وهناك صعوبة في إخلائه، لأن هناك أكثر من 60 مريضا في العناية المكثفة، وأكثر من 40 رضيعا في قسم الخدج والحضانة، وأكثر من 500 مريض في أقسام غسيل الكلى.