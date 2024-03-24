استشهاد 19 فلسطينياً في قصف إسرائيلي على الدوار الكويتي أثناء انتظارهم المساعدات جنوب مدينة غزة

المناطق_واس

استشهد 19 فلسطينياً وأصيب 23 بجروح مساء اليوم، في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الفلسطينيين أثناء محاولتهم الوصول إلى قوافل المساعدات على الدوار الكويتي جنوب مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية أنها انتشلت 19 شهيداً من منطقة الدوار الكويتي جنوب مدينة غزة أثناء محاولة مجموعة من الفلسطينيين الحصول على الغذاء، لافتةً النظر لإصابة العشرات من الفلسطينيين خلال عملية القصف.

يذكر أن مئات الفلسطينيين استشهدوا خلال الأسابيع الأربعة الماضية أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء في ظل الجوع الذي يعصف بسكان شمال قطاع غزة.