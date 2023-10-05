استقبال رغبات تشغيل “تاكسي مكة”

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كشفت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عن بدء مرحلة استقبال الرغبات لعقود التشغيل لمركبات الأجرة (تاكسي مكة)، من ذوي الخبرة من الشركات والمستثمرين المحليين والدوليين.

وأوضحت الهيئة أن تقديم إبداء الرغبات مستمر حتى يوم 20 أكتوبر الجاري، وذلك بتحميل وثيقة طلب إبداء الرغبة من بوابة الهيئة، مشيرة إلى أن عقود تشغيل خدمات الأجرة ستكون لعدد محدود من المشغلين.

ويأتي المشروع الذي أقره المركز العام للنقل في مكة المكرمة بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل، تعزيزًا لتقديم أفضل خدمات النقل في مكة المكرمة ورفع مستوى المنافسة والشفافية لمقدمي الخدمات من ذوي الخبرة في قطاع الأجرة.