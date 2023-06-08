استقرار أسعار النفط.. وخام “برنت” عند 76 دولارا للبرميل

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شهدت أسعار النفط، استقرارا ملحوظاً، إذ لم يطرأ تغير كبير في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الخميس.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت سنتا واحدا إلى 76.94 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي خمسة سنتات إلى 72.58 دولار للبرميل.

وسجل الخامان القياسيان ارتفاعا نحو 1% عند التسوية، أمس الأربعاء، مدعومين بخطط السعودية لإجراء تخفيضات كبيرة في الإنتاج، لكن مكاسب الأسعار ظلت محدودة بسبب ارتفاع مخزونات الوقود الأميركية وبيانات الصادرات الصينية الضعيفة.

وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء تراجع مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي، بينما نمت مخزونات نواتج التقطير.