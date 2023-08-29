استمرار التقلبات الجوية على جنوب غرب المملكة مرفقة بالأمطار والصواعق والرياح الهابطة قادم الأيام

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يُشير أحدث التنبؤات الجوية المُستخرجة من نمذجة حاسوبية مُطورة داخلياً في مركز “طقس العرب”، إلى توقعات باشتداد الأمطار يومّي الثلاثاء والأربعاء 29 و30 أغسطس على القطاع الجنوبي الغربي من المملكة، وذلك من جرّاء اندفاع تيارات هوائية مُشبّعة بالرطوبة المدارية تعمل على توافر بيئة شبه مثالية لتكاثر السحب الرُكامية الرعدية، بمشيئة الله.

ويُتوقع -بمشيئة الله- أن تشمل فرص الأمطار فترة ما بعد الظهر والمساء أجزاءً مُختلفة من جازان وعسير والباحة، وبخاصة المُرتفعات الجبلية، وتترافق بهطول أمطارٍ مُتوسطة قد تتخللها بؤرٌ غزيرة يصحبها حدوث العواصف الرعدية وتساقط البَرَديات مع احتمالية جريان الأودية والشعاب، كما تُصحب السحب الرُكامية بهبوبٍ للرياح الهابطة المُثيرة للغبار بشكلٍ كثيفٍ أحياناً.

ونظراً لهُبوب الشرقيات (وهي رياح شرقية في طبقات الجو المُتوسطة والعالية) يعني ذلك أن السحب الرُكامية والرعدية التي ستتشكّل فوق الجبال في وقتٍ سابق من النهار، ستجد طريقاً لها نحو المُنحدرات الغربية، وربما السواحل أحياناً، لتمتد فُرص الأمطار فترة المساء إلى بعض سواحل جازان وعسير.