استمرار الجسر الجوي الكويتي لغزة بوصول طائرة محمّلة بـ 10 أطنان من المساعدات إلى العريش

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واصل الجسر الجوي الكويتي الإغاثي لصالح قطاع غزة رحلاته إلى مطار العريش الدولي، اليوم، بوصول طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية محمّلة بـ 10 أطنان من المساعدات الطبية لصالح الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتُعد رحلة اليوم هي الـ14 من سلسلة الرحلات التي سيرها الجسر الجوي الكويتي منذ بدء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وأكد عدد من ممثلي الهيئات الخيرية الكويتية لدى وصولهم إلى العريش برفقة المساعدات أن المعونات الإنسانية المقدمة من الكويت ستتواصل من أجل مساعدة الأخوة في غزة، استشعاراً لحجم المعاناة والكارثة الإنسانية التي يعانونها من جراء استمرار عمليات الإبادة والمجازر التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي أمام مرأى ومسمع العالم.

وفي هذا السياق، قال نائب مدير جمعية السالم للأعمال الإنسانية والخيرية حمد العون في تصريح, إن حمولة رحلة اليوم مكونة من مواد طبية تتضمن أجهزة تنفس صناعي وأنابيب الأوكسجين وأكياس التغذية عن طريق الأنف والكمامات والقفازات وبدلات العمليات المخصصة للأطباء فضلاً عن كراسي طبية متحركة.

وأضاف أن شحنة المساعدات مقدمة من الجمعية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وأنها ستسلم للهلال الأحمر المصري تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة وتسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني عن طريق معبر رفح الحدودي.

وبلغ حجم المساعدات الإنسانية الإغاثية الكويتية التي وصلت إلى العريش حتى اليوم 340 طناً مكونة من مواد غذائية وطبية ومستلزمات معيشية ومعدات بالإضافة إلى 16 سيارة إسعاف مجهزة.