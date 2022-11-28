اعتداء وحشي.. مشجع يقتحم الملعب لضرب حارس المرمى بعصا الراية الركنية (فيديو)

أصيب حارس مرمى بإصابة خطيرة في الرأس في تركيا بعد أن قام مشجع بشكل صادم يمهاجمته بسارية ركنية خلال مباراة لكرة القدم.

ووقع الحادث المؤسف في دوري الدرجة الأولى عندما اندلعت أعمال شغب بين جوزتبه وآلتاي إزمير، مما أدى إلى اندفاع مشجع إلى الملعب وتوجيه حارس مرمى آلتاي إزمير أوزان إيفريم أوزينج بعصا زاوية ركنية.

وتم تسجيل مشهد المشجع الذي أصاب اللاعب في رأسه عدة مرات قبل أن يتدخل زملائه في الفريق لتحريره من عصي الجماهير وسقط على الأرض، وذكرت تقارير محلية أن اللاعب نقل إلى المستشفى مصابا بجروح.