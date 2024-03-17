اعتدال الأجواء يحفز أهالي منطقة الحدود الشمالية لرياضة المشي قبيل الإفطار

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حفزت الأجواء المعتدلة أهالي منطقة الحدود الشمالية على ممارسة رياضة المشي في مضامير المشاة والمنتزهات العامة قبيل الإفطار، وذلك بسبب تغير العادات اليومية المتعلقة بتناول الطعام، مادفع الكثيرين إلى اتّباع أنظمة وبرامج يوميّة للمحافظة على الوزن وتحسين مستوى الصحة العامة.

ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية “واس” عدداً من المواطنين والمقيمين الذين يمارسون رياضة المشي في مضمار المشي بأحد المنتزهات، حيث أكدوا أنهم يقضون أوقات ممتعة بها ويمارسون المشي بشكل يومي قبل الفطور بنصف ساعة تقريباً، مشيرين إلى أن الأجواء بعرعر مناسبة لممارسة المشي وخاصة قبيل المغرب.

فمن جهته، أكد عضو هيئة التدريس بجامعة الحدود الشمالية استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور عواد الذايدي أن ممارسة الرياضة الخفيفة غير المتعبه قبل الإفطار مفيدة، مبينًا أن ذلك لا يعني تحديدًا خسارة وحرق الدهون في جسم الإنسان وحسب، بل حتى راحة الجسم ، والمساعدة على خفض معدل ضغط الدم والسكر بإذن الله.

يذكر أن أمانة منطقة الحدود الشمالية هيَّأت المسطحات ومضامير المشي في المتنزهات والحدائق العامة بمدينة عرعر خلال شهر رمضان المبارك، وفق خطة دورية للصيانة والنظافة في مدن ومحافظات المنطقة.