“اعتدال” و “تليجرام” يزيلان 15 مليون محتوى ويغلقان 6824 قناة متطرفة في عام 2022

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استمرارًا للجهود المشتركة في رصد ومكافحة الدعاية المتطرفة للتنظيمات الإرهابية، تمكن المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) وبالتعاون المشترك مع منصة (تليجرام) خلال عام 2022م من إزالة 15.021.951 محتوى متطرف، وإغلاق 6.824 قناة متطرفة مستخدمة لبث تلك الدعاية المتطرفة عبر منصة (تليجرام).

ونجح فريق العمل المشترك ما بين (اعتدال) و(تليجرام) خلال الربع الأخير من العام الحالي 2022م (سبتمبر حتى ديسمبر)، من رصد وإزالة 8.494.035 محتوى متطرف يعود لثلاثة تنظيمات إرهابية (القاعدة – داعش – هيئة تحرير الشام)، قامت ببثها عبر 3.616 قناة، حيث تصدرت المحتويات المتطرفة المزالة لتنظيم داعش الإرهابي بـ 4.172.215 محتوى متطرف استخدم في بثها 2.654 قناة، تلاها هيئة تحرير الشام بـ 3.696.483 محتوى متطرف تم بثه من خلال 703 قناة، فيما جاء تنظيم القاعدة الإرهابي بـ625.337 محتوى متطرف قام التنظيم باستخدام 259 قناة لنشره.

وبذلك يصل عدد المحتويات والقنوات المتطرفة المزالة والمغلقة خلال عام 2022م ومنذ بدء التعاون المشترك بين المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) ومنصة (التليجرام) في 21 فبراير حتى نهاية ديسمبر 2022م إلى 15.021.951 محتوى متطرف، و6.824 قناة متطرفة، توزعت على ثلاث تنظيمات إرهابية، حيث تم إزالة 7.645.650 محتوى متطرف وإغلاق 1.676 قناة متطرفة تعود لهيئة تحرير الشام، وتم إزالة 5.458.027 محتوى متطرف وإغلاق 4.359 قناة متطرفة لتنظيم داعش الإرهابي، فيما تم إزالة 1.918.274 محتوى متطرف و789 قناة متطرفة لتنظيم القاعدة الإرهابي.

ويواصل (اعتدال) و (تليجرام) جهودهما المشتركة في التعاون والتنسيق لإزالة المنتجات المتطرفة المنشورة باللغة العربية والتي تتضمن ملفات وسائط بأشكال مختلفة (PDF) ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية، وذلك في سياق التعاون على حماية رواد المنصة من مخاطرها وتأثيراتها الإيديولوجية ومحاولات استغلال المنصة في تداول تلك المنتجات.