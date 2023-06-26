اعتماد مجلس إدارة مؤسسة نادي النصر غير الربحية برئاسة مسلي آل معمر

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اعتمدت وزارة الرياضة مجلس إدارة مؤسسة نادي النصر غير الربحية، برئاسة مسلي آل معمر وفقاً لما كشف عنه النادي العاصمي عبر حسابه الرسمي في «تويتر» موقع التواصل الاجتماعي، الإثنين.

وضم المجلس، عبد الله العمراني نائباً للرئيس، وعضوية كلا: فيصل أبو ساق، وعبد العزيز العمران، ومنصور بن زومه، وأيمن الشهري، علما أن فترة االمجلس ستكون لمدة عام واحد.

وفاز مسلي آل معمر برئاسة مجلس إدارة مؤسسة النصر الربحية، بعد اكتساحه منافسه ثامر اليمني بنسبة كبيرة في الجمعية العمومية التي جرت، الخميس.

وتفوق مسلي بنسبة كبيرة بلغت 99.97 في المئة بحصوله على 878.580 ألف صوت، مقابل 290 صوتاً لليمني.

وجرت الجمعية العمومية لاختيار رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة النصر غير الربحية، كما هو حال أندية الهلال والاتحاد والأهلي بعد انتقال 75 في المئة من ملكيتها إلى صندوق الاستثمارات العامة، ضمن مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية.