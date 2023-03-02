افتتاح أول مركز لضيافة أطفال ضيوف الرحمن بجوار المسجد النبوي

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افتتح فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة أول مركز لضيافة أطفال ضيوف الرحمن وذلك في بيئة آمنة وهادفة تقدم الرعاية والمعرفة بطريقة ترفيهية وبرامج توعوية ومهارات متعددة وفقاً لبرامج تأهيلية وتدريبية لهم أثناء تواجد ذويهم في آداء الفرائض .

ويأتي هذا المركز لخدمة الحجاج والمعتمرين والزائرين، مع السعي في المحافظة على مستوى الجودة لكافة الخدمات للأطفال حين استضافتهم بالمركز و الذي سيكون أوقات العمل به خلال 24 ساعة تحت رعاية حاضنات ومدربات سعوديات.

وهذا ما تحضى به المراكز من دعم واهتمام ومتابعة وتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة – حفظها الله – في تقديم أرقى الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما.

و هذه المراكز تقع تحت ضوابط ولوائح تنظيميه اقرتها وزارة الموارد البشريه والتنمية الاجتماعيه وتهدف لتنظيم إجراءات الترخيص وأعمال مراكز الضيافه بأنواعها المختلفه ليتم تقديم الخدمات للأطفال عن طريق متخصصات سعوديات في مجال رعاية الأطفال و بإشراف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.