افتتاح فعاليات الأسبوع الخليجي الموحد لتعزيز صحة الفم والأسنان بتبوك

المناطق- تبوك:

افتتح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي فعاليات الأسبوع الخليجي الموحد لتعزيز صحة الفم والأسنان تحت شعار (صحتي تبدأ من فمي) الواقع بمجمع بارك مول وتستمر لمدة ثلاثة أيام .

وتهدف الفعالية إلى نشر الوعي الصحي لفئات المجتمع كافة والتوعية بأهمية الإعتناء بنظافة الفم والأسنان وتشجيع التغذية الصحية قليلة السكريات كذلك مكافحة التدخين وتشجيع الفحص الدوري للأسنان.

كما تم تجهيز عيادة أسنان متنقلة مع فريق طبي لفحص أسنان الأطفال وتطبيق مادة الفلورايد الوقائية على أسنانهم وتعليمهم الطريقة المباشرة لتنظيف أسنانهم بالفرشاة وخيط الأسنان وإجراء الفحص السريري لأسنان الأطفال وتوزيع الهدايا .