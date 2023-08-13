اكتشاف مثير للقلق.. العثور على لدائن بلاستيكية بقلب الإنسان

وتوصل علماء من مستشفى بكين في الصين إلى هذا الاكتشاف المثير للقلق، بعدما قاموا بتحليل أنسجة القلب لـ15 مريضا خضعوا لجراحة القلب والأوعية الدموية، وفقا للدراسة التي نشرتها الجمعية الكيميائية الأميركية.

واكتشف العلماء عشرات الآلاف من اللدائن الدقيقة في معظم عينات الأنسجة التي فحصت، كما عثروا على جزيئات بلاستيكية في جميع عينات الدم، وفقما ذكرت صحيفة “نيويورك بوست” الأميركية.

نتائج مثيرة للقلق توصلت إليها الدراسة

• تم العثور على تسعة أنواع من البلاستيك في خمسة أنواع من أنسجة القلب.

• وجدت الدراسة أيضا أدلة تشير إلى أن بعض المواد البلاستيكية الدقيقة تم إدخالها عن غير قصد إلى الأشخاص أثناء العمليات الجراحية.

• شملت المواد البلاستيكية الموجودة في ثلاثة أجزاء مختلفة من القلب “بولي ميثيل ميثاكريلات”، وهو بلاستيك يستخدم عادة كبديل للزجاج مقاوم للكسر.

• عثر أيضا على “البولي إيثيلين تيريفثاليت”، الذي يستخدم في حاويات الملابس والأغذية، و”البولي فينيل كلوريد”، المنتشر في إطارات النوافذ وأنابيب الصرف والطلاء وغير ذلك.

• في العام الماضي، اقترحت دراسة أن البشر يستهلكون حوالي 5 غرامات من جزيئات البلاستيك الصغيرة كل أسبوع، أو ما يعادل وزن بطاقة ائتمانية تقريبا.

• وجد العلماء في جامعة فيينا الطبية أن جزيئات البلاستيك تشق طريقها إلى سلسلة الغذاء البشري من نفايات التغليف، وتدخل الجسم من خلال ملح البحر والمأكولات البحرية وحتى مياه الشرب.

• ربطت التغييرات في الجهاز الهضمي التي تسببها “الميكروبلاستيك” بأمراض التمثيل الغذائي مثل السمنة والسكري وأمراض الكبد المزمنة.