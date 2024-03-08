اكتمال وصول الدفعة الرابعة من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة إلى المدينة المنورة

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أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد استقبال كافة وفود الدفعة الرابعة والأخيرة لعام 2024 من المعتمرين المستضافين، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة.

ووصل اليوم إلى المدينة المنورة آخر وفود ضيوف البرنامج لهذا العام، الذي يضم 250 معتمراً ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة يمثلون 16 دولة من قارتي أوروبا وآسيا، وهي (روسيا، بنغلاديش، طاجاكستان، استراليا، سيرلانكا، المالديف، الهند، كازاخستان، باكستان، أذربيجان، النيبال، تركيا، كوسوفو، قرغيزستان، تركمانستان، نيوزلاندا).

ويشمل برنامج الضيوف زيارة المسجد النبوي والسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه -رضي الله عنهما-، ومسجد قباء، والمواقع التاريخية، وكذلك مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ولقاء أحد أئمة الحرم النبوي، ثم بعد ذلك التوجه إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.

وأشاد الضيوف بحسن الاستقبال وتوفير جميع الإمكانيات والخدمات وتضافر جهود المسؤولين والعاملين في البرنامج الذين قدموا أفضل وأرقى الخدمات، ما يعكس مدى اهتمام المملكة حكومةً وشعباً بضيوفها الذين يفِدون إليها من أنحاء العالم.