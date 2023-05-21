“الآسيوي” يعتمد موعد قرعة التصفيات المشتركة للمونديال وكأس آسيا

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اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، إجراء قرعة التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 يوم 27 يوليو 2023.

وفي سياق اخر، اعتمد الآسيوي، النظام الجديد لتصفيات كأس العالم وذلك بعد توسيع بطولة كأس العالم 2026 لتضم 48 منتخباً.

وسيتم تقسيم المنتخبات الـ18 على ثلاث مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة 6 منتخبات، تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة (المجموع 6 منتخبات) مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

أما عن الملحق الآسيوي، فمن المقرر أن يتضمن المنتخبات الحاصلة على المركزين الثالث والرابع في المجموعات الثلاث من الدور السابق (المجموع 6 منتخبات) ويتم تقسيمها على مجموعتين، وبحيث تضم كل مجموعة 3 منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة. ويتأهل المنتخبين الحاصين على المركز الأول في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026 .