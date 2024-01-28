الآلاف يتظاهرون في مدريد للمطالبة بوقف الحرب في غزة

وخلف لافتة كتب عليها “أوقفوا الإبادة الجماعية في فلسطين”، لوح المتظاهرون بالأعلام الفلسطينية وكذلك ببعض أعلام جنوب إفريقيا غداة صدور قرار محكمة العدل الدولية الذي دعا إسرائيل إلى “اتخاذ جميع التدابير الممكنة” لتجنب إبادة جماعية في غزة.

وبلغ عدد المتظاهرين 20 ألفا، بحسب أرقام أعلنتها سلطات العاصمة الإسبانية.

ومن الشعارات التي رددها المتظاهرون “أين العقوبات على إسرائيل؟” و”إسرائيل تقتل برعاية أوروبا”، وفق مراسلة وكالة “فرانس برس”.