الأجواء الربيعية بمركز ناوان تجذب أهالي وزوار منطقة الباحة للتنزه

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جذبت الكثبان الرملية في مركز ناوان في تهامة منطقة الباحة، أهالي المنطقة لزيارتها والاستمتاع بأجوائها المعتدلة وطبيعتها الساحلية الخلابة.

وتمتاز الكثبان الرملية بمركز ناوان برمالها الصفراء متفاوتة الارتفاع، حيث يقضي مرتادوها أجمل أوقاتهم في أجواء عائلية وشبابية لا تخلو من إعداد القهوة والشاي وتجهيز الوجبات الغذائية.

ويقضي أهالي المنطقة وزوارها والمقيمون بها في مثل هذا الوقت من كل عام، إجازتهم في القطاع التهامي وسط السهول المنبسطة والمواقع البرية الغنية بطبيعتها الرائعة والجذابة.

وتشهد محافظات القطاع التهامي وبخاصة محافظة المخواة، إقبالًا متزايدًا من سكان السراة بالباحة الباحثين عن الدفء، وذلك في ظل المناخ الدافئ والمعتدل الذي يتمتع به الجزء التهامي من المنطقة، وبين أحضان الرمال الذهبية تستقر الوجهة ويفضل الكثيرون قمة “الطعوس” في صورة تجمع بين المتعة والمغامرة طابعها المشاركة الجماعية سواء في إعداد الجلسة أو الأنشطة الترفيهية، يسبقها تجهيزات اعتاد عليها رواد المواقع الصحراوية من حيث نوع السيارات المزودة بالمستلزمات الضرورية.

واتخذت عدسة وكالة الأنباء السعودية، مركز ناوان الذي يقع غرب محافظة المخواة، موقعًا اختزلت من خلاله روعة منطقة الباحة والأجواء الجميلة التي تعيشها المنطقة في فصلي الشتاء والربيع من كل عام بعد موسم الأمطار.