الأجواء الربيعية في شهر رمضان تستهوي أهالي محافظة الوجه للإفطار على شواطئها

المناطق_واس

تستهوي الأجواء الربيعية التي تعيشها محافظة الوجه هذه الأيام؛ أهالي المحافظة وزائريها والمقيمين فيها للإفطار على الشواطئ والاستمتاع بمشاهدة غروب الشمس على ساحل البحر الأحمر، حيث يُعد شاطئ شرم زاعم السياحي، وشاطئ الدرر من أشهر الشواطئ والأماكن بالمحافظة والقريبة من النطاق العمراني، والتي يفد إليها الجميع لتناول إفطارهم الرمضاني بها، إلى جانب الحدائق والمتنزهات العامة بالمحافظة.

وبحسب عددٍ من المتنزهين الذين استطلعت وكالة الأنباء السعودية آرائهم، أن الإفطار على البحر له طابعه المختلف، لاسيما مع منظر غروب الشمس قبيل الأذان ناهيك على التفكر في عظمة الخالق في أمواج البحر وأصواته المتلاطمة بالصخور و الشعاب المرجانية.

وقال المواطن ماجد البلوي: “إن الإفطار على البحر يعد إحدى العادات لدى أهالي محافظة الوجه والمناطق الساحلية بوجه عام، حيث ترتبط هذه العادة بما يُميز شهر رمضان حينها، وما يصحبه من أجواء، فليست كل أيام الشهر الكريم مناسبة لخروج المتنزهين، وليست كلها غير مناسبة”.

من جهته يذكر عبدالله الحربي، أن الوجه تعد وجهة للباحثين عن جمال البحر وروعة المكوث فيه والإفطار على شواطئه التي تُعد من أجمل الأماكن الطبيعية للاستمتاع بمنظر الشمس وهي تغيب في البحر مستشعراً صنع الخالق في عظمة وجمال المنظر.