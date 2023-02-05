الأجواء الشتوية الغائمة بمحافظة الوجه تضفي المتعة على سواحلها

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أضفت الأجواء الشتوية الغائمة التي تشهدها محافظة الوجه المتعة على شواطئها، ودفعت بالأهالي والمقيمين للاستمتاع بها، من خلال الخروج إلى المتنزهات العامة، والجلوس على الشواطئ التي تزينها حركة الأمواج الهادئة، وممارسة رياضة المشي على ضفاف البحر .

ووثقت عدسة “واس” في محافظة الوجه اليوم استجمام الأهالي وزوار المحافظة والمقيمين فيها بالأجواء التي امتزجت بالغيوم القريبة والبعيدة، وتعطي الفرصة لهم للاستمتاع وممارسة مختلف الهوايات الرياضية في الأماكن والمرافق العامة والشواطئ البحرية، التي تتوفر فيها جميع الخدمات والأجهزة الرياضية التي تتناسب مع مختلف الأعمار .