الأجواء المعتدلة والطبيعة الخلابة تُحفّزان الآباء والأبناء على التنزه قبيل الإفطار بالباحة

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جذبت الأجواء المعتدلة والطبيعة الخلابة والمسطحات الخضراء أهالي منطقة الباحة على التنزه قبيل الإفطار لقضاء وقت ممتع برفقة أبنائهم.

وأوضح عددٌ من الأهالي أنهم يقصدون المنتزهات والحدائق العامة من أجل الترفيه على النفس وكسر الروتين، وممارسة الرياضة الخفيفة، إضافةً إلى استمتاع الأطفال بالألعاب.

وأشاروا إلى أنهم يخرجون مع أبنائهم يومياً بعد صلاة العصر، حيث اعتدال الأجواء وجمال الطبيعة, ويلعب الأبناء في الألعاب المتوفرة، فيما يقومون بممارسة المشي حتى يقترب موعد أذان المغرب ليعودوا لمنزلهم.

وأكد بعضهم أن الخروج مع الأبناء يكون من باب المتابعة وتخفيف العبء عن أمهاتهم حيث يحتاج إعداد الإفطار لجهد كبير خاصة في الساعات الأخيرة قبل المغرب.

ومن أبرز هذه المنتزهات والحدائق منتزه الأمير مشاري وحديقة الشلال التابعة لمحافظة بني حسن، الذي بات مقصداً للأهالي والمقيمن على مدار اليوم لما يضيفه المنتزه من جمال طبيعي، فضلًا عن الموقع المتميز، وكثافة أشجار العرعر والغطاء النباتي وجريان الماء، والممرات للمشي، وألعاب الأطفال والشباب والجلسات، حيث استغلت بلدية ابن حسن الإمكانات الطبيعية للموقع، وتوظيفها بما يحقق الراحة والمتعة للزائرين، ويعزز الجمال الطبيعي للموقع المحاذي لشلال غابة خيرة.