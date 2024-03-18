“الأحوال المدنية”: غير مسموح نظامًا بتسمية الأبناء بـ “الهلال” أو “النصر”

المناطق_الرياض

أنهت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية الجدل حول مسألة إطلاق أسماء الأندية مثل” النصر” أو” الهلال “على حديثي الولادة، مؤكدة أن ذلك غير ممكن.

جاء هذا التصريح ردا على اسفسارات العديد من الأشخاص على حساب الأحوال المخصص لخدمة العملاء على منصة “إكس”.

حيث سأل أحد الأشخاص: هل يسمح نظاما بتسمية الاسم بالنصر أو الهلال ليجيبه الحساب أن هذا غير ممكن.وكان تسبب أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بإثارة الجدل بعد تسمية ابنه بأحد أسماء الأندية المحلية، ليأتي أحد الفنانين ويسمي ابنه أيضا بإسم نادي آخر.

مما أثار عددا من التساؤولات حول السماح بهذا الأمر نظاما.

ليأتي الرد النافي من الأحوال المدنية.

يذكر أن الأحوال المدنية حدد اشتراطات لتسجيل الأسماء وهي:

1- لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة مثل (قمر الزمان)

2- لا يسمح بتسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية مثل (عبد الرسول)

3- لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم مثل (المعروف بكذا)

4- يمنع تسجيل الاسم بالألقاب مثل (السيد)

5- يسمح تسجيل الأسماء المتعارف عليها عند العرب والدارجة في المجتمع مثل (الوليد – العنود)