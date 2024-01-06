الأخضر تحت 23 عامًا يواصل تدريباته في معسكر الإمارات استعداداً لكأس آسيا

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واصل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا أمس تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في الإمارات، والذي يمتد حتى الثلاثين من شهر يناير الجاري، ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر.

وأجرى اللاعبون حصتهم التدريبية، على ملعب الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، بدأت بتمارين الإحماء، تلاها تطبيقهم لمران تكتيكي، واختتمت الحصة بمناورة مصغّرة.

يذكر أن الأخضر يأتي في المجموعة الثالثة ضمن بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر، المقرر انطلاقها منتصف شهر أبريل المقبل، وإلى جانبه في المجموعة منتخبات العراق، تايلاند، وطاجيكستان.