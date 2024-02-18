الأخضر تحت17 يفتتح تدريباته في المعسكر الإعدادي بإسبانيا

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افتتح المنتخب الوطني تحت 17 عامًا اليوم الأحد تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في إسبانيا، والذي يمتد حتى السادس والعشرين من شهر فبراير الجاري.

وأجرى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية مساء اليوم، تحت إشراف المدرب الفرنسي ستيفان سالينت والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين لياقية وتكتيكية.

وتضمّ قائمة أخضر تحت 17 عامًا في المعسكر (25) لاعبًا، أسماؤهم على النحو التالي: موسى آل عيد، محمد العتيبي، عزام الحباش، مشعل الداود، أحمد مسلم، عبدالعزيز عسيري، تركي السعيد، ثاري أحمد، مؤيد سليم، يزيد الدوسري، حسن الغزال، ناصر الفيحاني، سعيد الزريق، خالد شراحيلي، عبدالعزيز الفواز، سعيد الدوسري، أبو بكر سعيد، الوليد العوفي، عبدالرحمن سفياني ، حبيب آل انتيف، صبري دهل، محمد مدخلي، يوسف السالم، عبدالهادي مطري، سالم صالح.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني تحت 17 عامًا يشارك على هامش معسكره في إسبانيا في الدورة الدولية الودية التي تضم إلى جانبه منتخبات إنجلترا، السويد، وكوريا الجنوبية.