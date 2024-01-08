الأخضر يختتم استعداداته لمواجهة فلسطين الودية

المناطق_واس

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم استعداداته لمواجهة منتخب فلسطين وديًا غداً، على ملعب نادي الوكرة القطري عند السادسة والنصف مساءً، ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023 التي تنطلق يوم 12 من شهر يناير الحالي في قطر.

ميدانيًا، قسّم المدير الفني “روبرتو مانشيني” البرنامج التدريبي لحصتين تدريبيتين أجريت كلاهما على ملعب منتجع سيلين، الأولى في الفترة الصباحية بدأت بتمارين الإحماء بعدها طبق مانشيني تمارين الكرات الثابتة، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

وفي الفترة المسائية فرض مانشيني تمارين متنوعة بدأت بتمارين الإحماء بعدها تمرين المربعات، قبل أن يجري تقسيمة من مجموعتين على كامل الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

على صعيد متصل، انتظم اللاعب ” محمد البريك” في معسكر الأخضر صباح اليوم وشارك في الحصة التدريبية.

من جهة أخرى، كشفت أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت للاعب ” عباس الحسن ” عن وجود إصابة عضلية في الساق، وحاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي. فيما اكتفى اللاعب ” صالح الشهري ” بتمارين خاصة برفقة الجهاز الفني.